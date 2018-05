Werkproject Reinier van Arkel en UWV landelijk voorbeeld

Pakkertje spelen tijdens politie- en brandweer­oe­fe­ning in Den Bosch

17:02 DEN BOSCH - ,,Blijf staan jij!” Een jongen in geel hesje ontsnapt van achter het rood-witte afzetlint. Hij rent zigzaggend door de straat, langs het brandende pand en springt over de gele brandweerslang. Heel ver komt hij niet, want de agent heeft hem al gauw in de houdgreep.