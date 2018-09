Wespennest van een meter lang in Vinkel: gelukkig is er nog niemand gestoken

Ze hoorden wel gezoem en ja, er vlogen 'godsamme' ook wel erg veel wespen in de garage. Er lagen trouwens ook een boel ‘van die dooie beestjes op de grond', dát had Linda Ackermans wel gezien. Maar pas toen de klusjesman aan het breken ging in de garage van hun huis in Vinkel waarvan ze pas nét de sleutel hadden, werd duidelijk dat er wel een héél groot wespennest zat. Zeker een meter lang, misschien zelfs wel anderhalve meter. Voorzichtig hebben Linda en man Roel gekeken wat de beestjes in elkaar hebben geknutseld: het zag er kunstig uit. Indrukwekkend zelfs. ,,Maar nu blijven we toch maar uit de buurt.” Met resultaat: er is nog niemand gestoken.”