Wethouder Logister: 'Nog voldoende draagvlak voor drie windmolens Rietvelden'

Focus op aanwas van jeugd tijdens Bossche Badmintondagen

6 maart DEN BOSCH - De badmintonsport in ons land heeft -althans in georganiseerde vorm- betere tijden gekend. Zo is het aantal clubspelers de laatste jaren alleen maar gedaald. Opmerkelijk genoeg heeft de regio Den Bosch daar niet of nauwelijks mee te maken gehad. De organisatie van de Bossche Badmintondagen, een jaarlijks evenement dat momenteel bij Maaspoort Sports & Events in volle gang is, kan in ieder geval gezien worden als een kans om de jeugd bij het spelletje te betrekken.