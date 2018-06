Wie zal er bij je waken als je thuis wilt sterven?

Gasten van ‘Sea the Future’ in Den Bosch brengen geld bij elkaar voor oceanen

8 juni DEN BOSCH - De veiling en het 'lecture' diner van de Stichting Sea First in Den Bosch voor ongeveer 70 gasten heeft 5000 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van gratis lesmateriaal op scholen over de problemen en toekomst van onze oceanen. Volgens de stichting loopt het onderwijs achter op de ontwikkelingen. Het was vrijdag 8 juni Wereld Oceaan Dag.