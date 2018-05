Wijk Kruiskamp voelt zich 'ondergeschoven kindje' van Den Bosch

Bossche Amacom groeit naar 5000 elektroni­ca-pak­jes per dag

15:11 DEN BOSCH/ROSMALEN - Amacom, de snelgroeiende groothandel in consumentenelektronica in Den Bosch, betrekt half september een nieuw distributiecentrum in Rosmalen. Met dit nieuwe distributiecentrum kan Amacom straks vijfduizend pakketten met elektronicaproducten per dag verwerken en versturen.