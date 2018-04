Wijk 't Zand kleurt steeds groener

Tributeband Night Fever houdt the Bee Gees stayin' alive in Den Bosch

13:57 DEN BOSCH - Het fenomeen tributeband is de laatste jaren in populariteit flink gestegen. Het zevenkoppige gezelschap Night Fever toonde vrijdagavond in het Theater aan de Parade aan dat een tributeband met name in muzikaal opzicht niet of nauwelijks onder hoeft te doen voor de originele band. Hun show The very best of the Bee Gees, die veertien theaters in Nederland aandoet, bracht het publiek herhaaldelijk in extase.