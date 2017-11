Wijze lessen en kritische vragen voor nieuwe Bossche burgemeester Mikkers in Verkadefabriek

Mikkers wordt vanaf 20.00 uur door de journalisten Theo Verbruggen (NOS) en Theo van de Zande (Brabants Dagblad) bevraagd over zijn ervaringen tot nu toe, maar vooral ook over zijn visie op de toekomst van de stad. Een van de eerste acties van de burgemeester was het verbieden van een motorfeestje van Satudarah, waarop al snel het sluiten van een waterpijpzaak volgde. En koud een maand in functie stapten er raadsleden en een wethouder op.