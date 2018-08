Yes, het regent. Moestuiniers Den Bosch vangen regenwater op voor tijden van schaarste

Winkler is al vier jaar vrijwilliger bij de Graafse Akker, een stadstuin waar buurtbewoners hun eigen groenten en fruit verbouwen. Daarbij is hij druk in de weer om zoveel mogelijk regenwater op te vangen om in tijden van schaarste de tuin mee te besproeien. Op die manier heeft de stadstuin een deel van de droge periode kunnen overbruggen.

De tuinier bouwde samen met mede-tuiniers op vier locaties een regenopvanginstallatie bij moestuinen in Den Bosch. Het is een groot gevaarte waarmee hij maximaal 1000 liter water kan opvangen. Elders staat nog een kleinere regenton. Het idee is simpel. Al het water dat op de overkapping valt, wordt via de dakgoot en een regenpijp naar een groot vat geleid. Van daaruit kunnen tuiniers water voor de planten pakken.

Na de lange periode van droogte jubelt de moestuinier dan ook dat het eindelijk weer regent. Water was er niet meer in het reservoir. "Het is eigenlijk ontzettend zonde dat al het water dat via de daken wordt opgevangen, in het riool verdwijnt", zegt Henk Winkler. "De waterschappen moeten dat vervolgens allemaal weer wegpompen. Het zou ideaal zijn als mensen hun eigen water gaan opvangen. Het enige dat ze hoeven te doen is een regenton kopen."

De regenbuien van de afgelopen 24 uur hebben de tuiniers van de Graafse Akkers weer wat lucht gegeven. Er werd maar liefst 1.200 liter water opgevangen.