Yvette Nass stopt bij Ombudscommissie Den Bosch

Nass laat Den Bosch achter zich om haar ambitie te volgen. Nass: ,,In de Ombudscommissie zie ik dat bij problemen waar mensen tegenaan lopen, in toenemende mate kinderen betrokken zijn. Ze zijn bijvoorbeeld de dupe van inkomens- of relatieproblemen van hun ouders. Van daaruit daar heb ik de passie ontwikkeld om voor de doelgroep kinderen iets te betekenen.''

Tevreden

Nass was sinds 2012 parttime werkzaam voor de Ombudscommissie in Den Bosch. Haar nieuwe functie in Den Haag is volgens Nass 'te groot om te combineren' met haar taken in Den Bosch. Ze kijkt met veel plezier terug op haar werk bij de Ombudscommissie: ,,Ik denk dat we met de commissie grote slagen hebben gemaakt in het verbeteren van de dienstverlening en klachtenbehandeling binnen de gemeente. En daar ben ik trots op.''