Zandsculpturenfestival mogelijk naar Den Bosch

Den Bosch is, samen met Breda en Eindhoven, één van de kanshebbers om het evenement binnen te halen. Volgens de organisatie zijn de gesprekken 'nog in een pril stadium', en richt zij zich voor nu op de afwikkeling van de huidige editie in Oss. ,,Over twee weken zullen wij verkennende gesprekken met de beoogde gemeentes opstarten.'' De vijfde editie van het Zandsculpturenfestival in Oss trok volgens de organisator dit jaar, verspreid over vier weken, circa 30.000 bezoekers.