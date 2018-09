Zangtalent openbaart zich bij Internationaal Vocalisten Concours

In de Pleinzaal heerst een gerespecteerde rust. De uit Zuid-Afrika afkomstige sopraan Thembinkosi Magagula(25) heeft zojuist het podium betreden. Ze is gekleed in een parmantige zwarte lange jurk, die doorkliefd is door een kleurrijke Zulu-ceintuur in de vorm van een Ixhamo. Onder pianobegeleiding van de virtuoze Somi Kim laat ze haar stembanden trillen op een compositie van George Frederik Handel. Achterin de zaal kijkt de jury onder voorzitterschap van (Dame) Kiri Te Kanawa gebiologeerd toe. En ja, er verschijnt zelfs spontaan een gulle glimlach op het gelaat van de wereldberoemde Nieuw-Zeelandse sopraan. Magagula, die komende zomer haar Master's Degree aan het conservatorium van Maastricht hoopt binnen te halen, demonstreert een enorm toonbereik. Op het moment suprême is van een afstandje opmerkelijk genoeg een dansende tong te midden van een dubbele rij hagelwitte tanden waarneembaar. Even later zingt ze een stuk van Gustave Charpentier en Giacomo Puccini, eveneens met volle overtuiging. "Met een beetje geluk ontvang ik een uitnodiging voor de halve finale", reageert ze na afloop bescheiden. "De uitslag hoor ik zondagavond pas."