Zeilers De Pettelaer actief op WK en EK op Gardameer

UPDATE Ernstig ongeval N65 Vught had volgens omwonenden voorkomen kunnen worden

14:15 VUGHT - Verkeerslichten, een parallelweg of in ieder geval beter onderhoud van de bermen hadden het ernstig driezijdig ongeval gisteren op de N65 in Vught kunnen voorkomen. Dat zeggen omwonenden. Er vielen vier gewonden, waarvan één zwaargewonde. De N65 richting Tilburg was uren afgesloten.