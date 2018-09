Zelf klok luiden; het kan op de Bossche Parade

Nieuw bomenplan voor Van Zwieten­park

15:06 DEN BOSCH – Er komt een nieuw bomenplan voor het gehele Van Zwietenpark in Den Bosch. De gemeente gaat dit plan presenteren tijdens de informatieavond over de omstreden bomenkap in het park rond de Noorderplas (Maaspoort). Overigens is nog steeds niet bekend wanneer de bijeenkomst gehouden wordt.