Zeven flats een voor een tegen de vlakte bij Oude Vlijmenseweg; 'ze zijn koud en vochtig en ook erg gehorig'

Eind volgend jaar zal het eerste flatgebouw van de zeven er al aan moeten geloven. In totaal wil BrabantWonen de komende jaren in zeven stappen de 73 galerijwoningen en 80 portiekflatwoningen opruimen om er nieuwe voor in de plaats te bouwen. De 'vlek 21', zoals BrabantWonen deze locatie aan de Copernicuslaan, Ampèrestraat, Voltastraat en Lorentzstraat noemt, is volgens de Bossche woningbouwcorporatie toe aan vervanging.

Krappe huurwoningmarkt

Örjan Game van BrabantWonen: ,,In 2007 is er nog een laatste onderhoud geweest aan deze woningen. Maar toen dachten we al na over renovatie of sloop en nieuwbouw. Dat besluit is uiteindelijk in 2016 gevallen. We zullen hier zeker een jaar of acht bezig zijn. Want in een keer alles slopen, dat kan echt niet. Dan breng je in een klap 153 huishoudens op een toch al krappe sociale huurwoningmarkt. Dus pakken we het fasegewijs aan. flat voor flat. Te beginnen bij flat '1' aan de Copernicuslaan."