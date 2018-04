Zeven jaar cel voor uit de hand gelopen SM-seks in Den Bosch

Kans op overlijden

In het ziekenhuis werd duidelijk dat het slachtoffer schade had aan zijn ribben, een rugwervel en zijn milt. Hij had wonden op het hoofd en een aantal onderhuidse bloedingen. Dat letsel is zo ernstig dat hij had kunnen overleden als hij niet in het ziekenhuis was behandeld. Daarom rekent de rechtbank het de verdachte zwaar aan dat hij het slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet op zijn zolder. Zijn ledematen waren nog vastgebonden. Ook de afhankelijke positie van het slachtoffer weegt mee bij de straf.