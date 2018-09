Zeventiende scootmobieltocht verloopt 'gladjes', maar het is uitkijken in het verkeer

Zangtalent openbaart zich bij Internatio­naal Vocalisten Concours

17:05 DEN BOSCH - Wie zijn of worden de sterren van de toekomst als het gaat om zang op het gebied van klassieke muziek? De 52ste aflevering van het toonaangevende Internationaal Vocalisten Concours is van start gegaan. In het Theater aan de Parade strijden vandaag en morgen welgeteld 62 geselecteerde jonge vocalisten uit tal van landen om een plaatsje in de halve finale die dinsdag op de rol staat.