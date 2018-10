Zeventig nieuwe appartementen tegenover Rompertpassage Den Bosch

Tijden verkeren: tóch geld voor buitenstoe­len in centrum Den Bosch

11:44 DEN BOSCH – Nieuwe heren, nieuwe wetten. Dat gaat zeker in Den Bosch op voor het plaatsen van buitenstoelen in de binnenstad. Het (oude) college van B en W oordeelde in februari dat er voldoende bankjes in de binnenstad staan en er dus geen uitbreiding hoefde te komen. Het nieuwe college van B en W (dus na de verkiezingen) wil in 2019 voor 10.000 euro een proef door meer buitenstoelen te plaatsen.