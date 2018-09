Zijgevel appartementencomplex dreigt in te storten in Den Bosch: drie woningen ontruimd, pand wordt gestut

DEN BOSCH - De vrees bestaat dat de zijgevel van het pand boven fietsenwinkel C. van Doremaele in Den Bosch op instorten staat. Bewoners van drie woningen op de kruising van de Boschmeersingel en de Zandveldstraat zijn daarom geëvacueerd. De gemeente was begin van de nacht nog bezig met onderzoek en het stutten van de gevel.

Rond vijf uur kwam een deel van de betonnen balk waar de buitenmuur op leunt met een klap naar beneden. In de muur daarboven ontstonden scheuren. ,,Eerst dachten we dat het een auto-ongeluk was", zo geeft Chris van Doremaele van de fietswinkel aan. Bewoners van de bovenwoning kwamen hem even later echter vertellen dat het toch ging om een instorting. Over de oorzaak kan hij niks zeggen. ,,Daar heb ik allemaal geen verstand van." Wel zegt hij nooit eerder problemen gehad te hebben met het pand.

Thuis slapen?

Nadat de instanties waren gewaarschuwd werd direct de Rijzertlaan nabij de Helftheuvel afgezet. De drie hoekwoningen boven de fietsenwinkel zijn direct ontruimd. Er stonden veel mensen buiten te kijken, terwijl gemeente-medewerkers en aannemers onderzochten of het pand echt op instorten staat. Laat op de avond kwam er een bedrijf om de muur te stabiliseren en te stutten. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Een gemeentewoordvoerder kon rond twaalf uur nog niet aangeven of de bewoners thuis kunnen slapen.

Eén van die bewoonster is Fanny Bikmaz. Zij had haar schoondochter met haar 3,5 jaar oude kind over de vloer. ,,Toen we weg moesten, ging het ook heel snel", vertelt Bikmaz. ,,We hebben nog snel wat spullen gepakt, en sindsdien staan we op straat." Haar schoondochter en het kind brengen de nacht door bij schoonouders, zelf wacht ze tegen twaalven het oordeel van de gemeente nog af.

,,Ik kan mij bijna niet voorstellen dat het betonrot is", zo geeft Bikmaz wel aan. Zij zit namelijk in de Vereniging van Eigenaren van het pand. ,,Begin van dit jaar jaar is alles nog onderzocht. Er was wel wat onderhoud nodig, maar er was niks mis met beton." Wat de oorzaak dan wel is, weet zij ook niet. ,,Maar ik wil een pluim geven aan de medewerkers van gemeente. Ze blijven rustig en relaxed. En verder hoop ik vooral dat ik straks naar huis mag."

