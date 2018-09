Zijgevel van pand Den Bosch gestut, bewoners mochten midden in de nacht hun huis weer in

Wat de oorzaak van de het naar beneden komen van de balk is, blijft gissen. Waar de bouwvakkers woensdagmorgen denken aan betonrot, denkt Bikmaz dat dit niet het geval is. Zij zit in de vereniging van eigenaren van het complex en stelt dat het pand begin van het jaar nog geïnspecteerd is. ,,Er is toen in elk geval geïnspecteerd op betonrot en op de balkons, om te kijken of het gebouw nog veilig is." Of de zijgevel daarbij ook is geïnspecteerd, kan Bikmaz zo snel niet zeggen.



De gemeente Den Bosch komt later woensdagmorgen nog met een reactie.