Zo opa, zo vader, zo dochter: Brandalarm? In de benen!

TILBURG - Mensen redden, dat wilden ze allebei. Vader Cees Brouwers en dochter Natascha. Het werd de brandweer, want een brand is fascinerend. Maar ook risicovol. En je ziet dingen die nooit meer van je netvlies gaan.

Moderner

Drie generaties Brouwers bij de beroepsbrandweer. Natuurlijk is in die jaren wel het een en ander veranderd. Opa Tijs reed nog in een oude Magirus, uit de stal van de gelijknamige Duitse fabrikant. Zoon Cees kreeg te maken met modernere versies, en dochter Natascha heeft een nog groter arsenaal aan wagens en apparatuur tot haar beschikking. En dan het brandalarm, dat vertelt een ander verhaal. Cees wist: kleine, middelgrote of grote brand. Natascha weet nu vooral met welke wagen ze moet uitrukken. 'Man, man, niet te doen", zegt Natascha Brouwers (46) terwijl ze zich in de brandweerkazerne in het Tilburgse centrum in haar uitrusting wurmt, laagje over laagje. Zwart-gele outfit, helm, zware laarzen waar je met geen riek doorheen prikt. Op zich al geen luchtig setje, maar laat het op de dag van dit interview nou net een van de meest ongenadig hete zomerdagen zijn. Ook papa Cees (71) krijgt er rode konen van. En met het pak alleen zijn ze er nog niet: de fotograaf dirigeert vader en dochter boven op de Magirus, die oude brandweerauto waar hij zelf nooit op gereden heeft. Toen was-ie al buiten gebruik. Tijs, de vader van Cees, is wel vaak in vliegende haast op die wagen gestapt. Inderdaad, ook hij was brandweerman, drie generaties dus in de familie Brouwers.

De Magirus staat nu te fonkelen in de kazerne, door Cees en zijn collega's volledig gestript en weer opgebouwd. Af en toe wordt-ie nog gebruikt voor een bruiloft of zo. Of zoals nu voor de foto op de pagina hiernaast. Terecht, het is een prachtexemplaar, een dróóm voor al die jongetjes die later als ze groot zijn brandweerman willen worden.

Dat menneke

Opa, vader en dochter dus, alle drie brandweerlieden, beroeps ook nog. Opa overleed in 1981, 70 jaar oud. Hij verdiende de kost als timmerman, maar als er ergens brand was, rukte hij uit. In 1953 naar de Watersnoodramp in Zeeland bijvoorbeeld. Cees hoorde vroeger thuis tijdens de warme middaghap alle spannende verhalen: die brandweer leek hem wel wat. Toch werd hij automonteur, hij hield het wagenpark van de gemeente Tilburg bij (politie, GGD, brandweer en gemeentereiniging). En dan werd je automatisch ingezet voor de zogenoemde plichtbrandweer. Uiteindelijk koos hij voluit voor het vak. "Een brand is nou eenmaal fascinerend en er is er niet een hetzelfde."

Maar spannend is één ding, heftig iets heel anders. "Ik kwam er wel achter dat er ook andere kanten aan dit werk zitten", zegt Cees. "De beknellingen vooral." Beknellingen? "Ja, dat je mensen na een ongeval uit hun auto moet halen omdat ze er zelf niet meer uit kunnen stappen. Dat is het ergste - véél erger dan een brand. Ik heb de vreselijkste dingen gezien ..."

Hij is al zestien jaar geleden gestopt met werken, ging op zijn vijfenvijftigste in de VUT. Maar dat menneke van 12 is hij nooit vergeten. Dat menneke dat de weg overstak, recht voor een vrachtwagen vol bieten. "We moesten de krik onder de achteras zetten om hem onder de wagen vandaan te kunnen halen. Verschrikkelijk, die aanblik." En dan die man die met zijn personenauto tegen een vrachtwagen was gereden. "We haalden hem uit de auto, in tweeën."

Naarmate hij ouder wordt, raakt het hem nog meer. "Toen kon ik het in de hectiek van de dag wegduwen. Maar nu kan ik er eigenlijk niet meer aan denken: het komt zo heftig boven." Natascha weet er alles van. "Ik koos dit vak omdat ik mensen wilde helpen: ik wilde ze redden. En geregeld lukt dat ook. Dan kunnen we mensen uit hun brandende huis halen, of voorkomen dat het vuur een pand volledig in de as legt, of dat de vlammen zich een weg likken naar de buren."

Maar bij de brandweer werken geen superhelden. "Soms staan we machteloos. Allemaal ballast die in je rugzak rolt. Je neemt het met je mee. Dat is de tol die je betaalt. Maar daar lopen we niet mee te koop." Waarom niet? "Zelfbescherming. En waarom zou je alle ellendige details met anderen delen?" Wegduwen, de dochter doet het dus ook. "Want het maakt wat los als je erover begint te vertellen."

Behalve dat je als brandweerman, of -vrouw natuurlijk, dingen ziet die je liever niet had gezien, loop je ook risico's in je dagelijks werk. Natascha: "Als je met acht man uitrukt, hoop je ook met acht man terug te komen. Eén keer is dat hier niet gelukt." De brandweer moest naar een garagebedrijf dat in de fik stond. "Tijdens het blussen viel een muur om, boven op twee collega's. De ene hebben ze er onderuit kunnen halen, de ander liet daar het leven. Dat gebeurde vijfentwintig jaar geleden, op 30 juni, en op 2 juli kwam ik hier in dienst. Geen leuk begin, nee."

Even slikken

Ook vader Cees, die op die fatale dag geen dienst had, werd weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Hij stond toch al niet te juichen toen dochterlief aankondigde dat ze bij hem op de kazerne had gesolliciteerd. Ze werkte op een accountantskantoor. En toen zat ze opeens bij zijn brandweerkorps. Cees moest echt even slikken, helemaal nadat het verlies van die collega een schok door de kazerne had gejaagd.

"Het heeft me niet tegengehouden, zegt Natascha. "Je weet dat je risico's loopt, daar hou je rekening mee: je bent alert, werkt zo veilig mogelijk. Je zorgt ervoor dat het nooit routine wordt, zodat je de gevaren blijft zien. En nee, dat is niet zwaar. Want tegelijkertijd is dit gewoon wat je elke werkdag doet. Een taxichauffeur vindt autorijden toch ook niet zwaar? Terwijl hij altijd het risico loopt een ongeluk te krijgen."

Quote Ik heb weleens gezegd tegen ons Natascha: blijf jij maar achter mij. Cees Brouwers Cees had eigenlijk nooit aan het gevaar gedacht. Niet voor zichzelf. Maar met zijn dochter bij de club werd dat anders. Want dat je zelf risico's opzoekt is één ding, maar je eigen kind ... "Ik heb weleens gezegd tegen ons Natascha: blijf jij maar achter mij." Hoezo, áchter mij? Cees: "Nou, we rukten uit naar een brand, en Natascha stond op het dienstrooster aangemerkt als degene die het eerst de brand in moest lopen. Ik was nummer twee op de lijst, maar ik dacht: dat doen we even anders, ik ga wel voorop."

Natascha moet een beetje lachen om die vaderlijke bezorgdheid. Maar ze weet drommels goed hoe het voelt. Haar enige zoon - hij is 16 - ziet ze ook liever niet naar de brandweer komen. Gelukkig voor haar heeft hij helemaal geen plannen in die richting. Nóg niet. "Kijk, ik sta er, net als mijn vader indertijd, nooit bij stil of ik thuis ga komen: al die vijfentwintig jaar is dat gewoon gelukt. Maar mijn zoon hier? Doe maar niet!"

Traptreden

Zelf heeft Natascha nog een aantal jaren voor de boeg bij de brandweer. De wetgever heeft de leeftijd waarop brandweermannen mogen stoppen met werken vier jaar omhooggeduwd. Met 59 kan Natascha er dus uit. Of eerder, als ze haar brandweertest een keer niet haalt. Die moet ze elke twee jaar afleggen; vanaf haar vijftigste elk jaar. "Daarbij wordt onder meer je conditie getest. In maximaal twee minuten honderd traptreden lopen, bepakt en bezakt met de normale uitrusting plús twintig kilo extra." Poeh! "Tja, je hebt een ijzersterke conditie nodig voor dit werk, het is ook lichamelijk zwaar. Sjouwen met apparatuur, brandslangen, urenlang blussen."

Daar komt bij dat je werkdag vierentwintig uur duurt: van acht uur de ene ochtend tot acht uur de andere ochtend. "Daarna ben je dan wel twee dagen vrij." Maar wat doe je al die tijd, behalve paraat staan? "Je vaardigheden oefenen, sporten om je kracht en conditie op peil te houden, reparatiewerkzaamheden aan materieel en wagens, kennis bijspijkeren." Oké, dat moet je als vrouw wel liggen. Misschien ook daarom dat vrouwelijke brandweerlieden dik in de minderheid zijn - in het Tilburgse beroepskorps werken tweeënzeventig mannen, tegenover vier vrouwen.

Vrouwen die net als hun mannelijke collega's rijden naar al die plekken waar het mis is gegaan, waar een vuurzee mensenlevens vernielt, of naar die ongelukken met slachtoffers die helaas zelf niet meer uit hun auto kunnen stappen. Natascha: "Wij gaan naar plekken waar anderen van wegrennen. En we vragen onszelf niet af waarom. Want het is heel simpel: iemand moet het doen."