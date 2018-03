Zoenen op Parade in Den Bosch: We provoceren niet, we normaliseren juist

DEN BOSCH - Hoeveel mensen er vrijdagavond om zes uur op de Parade in Den Bosch komen om te zoenen of te huggen, Mandy Sieben weet het niet. ,,Bijna 500 mensen hebben op Facebook aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de flash mob en dat is veel", zegt de vrijwilliger van COC Noordoost-Brabant vrijdagochtend.

De belangenorganisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen wil met de bijeenkomst protesteren tegen de ophef die is ontstaan over zoenende mannen op een reclameposter van Suit Supply. De poster is op tientallen plekken in het land besmeurd en vernield.

COC Noordoost-Brabant wilde een statement maken tegen deze intolerantie. ,,Op korte termijn, want het speelt nu. Op sociale media was de hashtack #iedereenmagzoenen al in gebruik. We hebben gevraagd of we daarbij konden aanhaken."

Het COC roept mensen op, en niet alleen LHBTI'ers, op om elkaar vrijdagavond op de Parade te zoenen of te omhelsen. ,,Niet om te provoceren", zegt Mandy. ,,Juist om te normaliseren." Maar we vinden het juist goed om discussie te voeren en er mag best wat reuring zijn."