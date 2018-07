Zomereditie Smèrrig is een uitzinnig feestje

DEN BOSCH - Twee dagen uitzinnig feesten op de Tramkade onder subtropische omstandigheden. De eerste zomereditie van het tweedaagse muziekfestival Smèrrig is over het algemeen goed ontvangen onder de bezoekers, achtduizend in totaal. "Dit moet Den Bosch vaker doen."

De koffers pakken voor een vakantie naar het partyeiland Ibiza, daar droomt Ashley Ackermans(25) uit Kerkdriel al een hele poos van. Toeval of niet, de fraai uitgedoste leden van Vengaboys -een van de hoofdacts van het festival- zingen er op deze zaterdagavond speciaal over. We're going to Ibiza!, een grote hit uit 1999 die de vierkoppige (euro)danceformatie behoorlijk wat faam bracht. "Een typisch nummer dat het vakantiegevoel stimuleert. Binnenkort wordt mijn droom realiteit, let maar eens op. De Pacha, Ushuaia, Eden, stuk voor stuk discotheken waar je U tegen zegt. Wie wil daar niet naartoe?", glundert Ackermans. Op het podium, waarvan het opvallende decor ontworpen is door de snel rijzende ster van digital artworker Yung Petsi, leven een cowboy, een doll, een armygirl en een zeeman zich helemaal uit. Het feit dat het decor een eiland voorstelt, maakt het plaatje compleet.

Volledig scherm Vengaboys: We're going to Ibiza! © Chris Korsten

Positieve sfeer

De twee jaar oudere Caroline Muskens uit Schijndel is óók weg van Vengaboys. "De vrolijke muziek sluit aan op de positieve sfeer die hier heerst. Maar ook de muziek op de vier andere podia, die overigens heel afwisselend is, past in het plaatje", benadrukt Muskens. De variatie komt onder andere tot uitdrukking in een mélange van hiphop, house, techno, dancehall, Nederlandstalig en niet te vergeten 'Smèrrig'. De laatste 'stroming' bevat voor een groot deel zogeheten guilty pleasures die nog net niet als 'fout' te definiëren zijn.

Uitpakken

"Lekker 'glijden en schuren' is wat gisteren en vandaag hoofdzakelijk de klok slaat. Uiteraard op z'n Bosch, met een 'pilske' erbij. Bij deze eerste editie hebben we qua programmering flink uitgepakt, met als doel om ons zo goed mogelijk te profileren. Want behalve Vengaboys hebben we bijvoorbeeld ook Jameszoo, T-Spoon en 2 Brothers on the 4th Floor kunnen vastleggen. Vanzelfsprekend heeft dat een aanzienlijke duit gekost. Hoeveel precies laat ik liever in het midden", vertelt medeorganisator Jesseh Groote Woortmann(23). Samen met Nic van Hoof, Douwe van Doornewaard alias Barry Duif, Cas Wiericx en Bing Berendsen heeft hij zorggedragen voor de derde aansprekende activiteit van het Koninkrijk Van Muziek. Eind december bracht het ambitieuze gezelschap op dezelfde locatie de wintereditie van Smèrrig van de grond, vier maanden later gevolgd door een grootschalig event tijdens Koningsnacht. Eind oktober staat nummer vier in de vorm van een Halloween-avond op de rol.

Volledig scherm Smèrrig is een festival op z'n Bosch, met een 'pilske' erbij © Chris Korsten

Samenwerking

"Om goed voor de dag te komen, hebben we de samenwerking gezocht met de organisatoren van Paaspop, die met hun ervaring onder meer de algehele productie hebben ondersteund", vult Berendsen aan.

Volledig scherm De organisatoren van het Koninkrijk Van Muziek(KVM) © Chris Korsten

Vaker doen