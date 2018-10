'Zonder broodjes Unox gaat het hier fout'

Speciaal voor Dierendag doet Avans Hogeschool in Den Bosch deze donderdag een voorzichtige poging om in de kantine minder vlees te verkopen. Het oorspronkelijke plan was anders. Op de site van Avans staat te lezen dat in het kader van EetGeenDierendag 'geen vlees of vis te koop is in de kantines van Avans'. Maar dat wenste de Hogeschool uiteindelijk 'de studenten niet aan doen', aldus een medewerker.