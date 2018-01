Zoon (13) stak Bossche moeder neer uit eerwraak

Volgens de Afghaanse cultuur is de eer van de vader aangetast door de scheiding en loopt de moeder gevaar slachtoffer te worden van eerwraak. De vrouw woonde op een geheim adres met het jongste kind. Ze was bij haar man weggegaan omdat hij haar zou hebben mishandeld. De 13-jarige jongen woonde bij de vader.



De man werd in februari vorig jaar ook al veroordeeld omdat hij zijn kinderen aan het gezag had onttrokken. In september nam hij ze opnieuw mee naar het buitenland. De moeder schakelde de politie in. Haar ex-man zou haar in een brief hebben geschreven dat ze naar Afghanistan moest komen als ze haar kinderen nog wilde zien. Ook zou hij haar moeder hebben gebeld en de suggestie hebben gewekt dat hij in Afghanistan was.