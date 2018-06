Zoontje van PvdA'er zag meisje (12) vallen op schoolplein: 'Geen schommels meer voor mijn kind'

DEN BOSCH – Desireé Coense-Weber weet het zeker: haar kinderen raken voorlopig geen schommel meer aan. Volgens het commissielid van de PvdA in Den Bosch moet er een grondig onderzoek komen naar mogelijke sabotage van speeltoestellen in de stad. Dit naar aanleiding van twee recente incidenten . ,,De ouders in de Kruiskamp maken zich ernstig zorgen om de veiligheid van de schommels.”

Een 12-jarige scholiere van kindcentrum Boschveld in Den Bosch raakte woensdag flink gewond nadat de schommel waarop zij zat afbrak. Uit onderzoek blijkt dat de schommel moedwillig is vernield. Nu blijkt dat dit incident waarschijnlijk niet op zichzelf staat: in het Beatrixpark is onlangs ook een ketting van een schommel afgebroken terwijl er een kind op schommelde.

Politieke agenda

Reden genoeg voor Coense-Weber om de schommelincidenten op de politieke agenda te zetten. ,,Ik heb meteen contact opgenomen met de partij om te kijken wat wij hierin kunnen betekenen”, zegt het commissielid. ,,Het is natuurlijk veel te vroeg voor conclusies, maar twee soortgelijke incidenten in korte tijd, dat kan bijna geen toeval zijn. Laat de wijkagent en de controleurs van de gemeente maar een extra oogje in het zeil houden.”

Haar zoontje Nando zag het incident op het schoolplein van kindcentrum Boschveld met eigen ogen gebeuren. ,,Hij kwam echt heel erg geschrokken thuis”, zegt Coense-Weber. ,,Voor kinderen is het natuurlijk verschrikkelijk als er zoiets gebeurt. Gelukkig heeft de school het perfect opgelost. Leraren zagen het gebeuren en renden op het meisje af om hulp te verlenen. Ook is er voor de andere kinderen meteen aan nazorg gedaan. Petje af.”

Aangifte

De Bossche politicus heeft geen goed woord over voor diegene die de vernieling op zijn geweten heeft. ,,Het gaat hier om kinderen! Hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen? Voorlopig laat ik mijn kinderen niet meer op een schommel. Straks gebeuren er nog ernstige ongelukken.” De gemeente Den Bosch gaat aangifte van vernieling doen en wacht het onderzoek van de politie af.

Een woordvoerder van de politie laat weten de aangifte serieus te onderzoeken. ,,Zover wij weten doet de gemeente periodiek controles op speeltoestellen. Over eventuele verwijtbaarheid doen wij geen uitspraken, daar gaan wij ook niet over.” Over een soortgelijk incident in het Beatrixpark is bij de politie niets bekend.

Schommelsaboteur?