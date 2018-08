Zorgen dat je het beter doet dan Bauhaus

De conciërge: Marga Coonen van het Rodenborch College

28 augustus ROSMALEN - Marga Coonen (65) zit bijna veertig jaar in het conciërgevak. Ze is de vliegende keep van het Rodenborch College. Elk jaar is ze weer verbaasd over alle niet opgehaalde gevonden voorwerpen. ,,Aan het einde van het jaar stallen mijn collega en ik alles uit, als een soort marktkraam. Dan houden we nog zo'n veertig kledingstukken over."