Zwaargewonde chauffeur (40) 'kan zich niets herinneren van negeren rood kruis en crash A2'

Onrustig ouderavondje op het Rodenborch

0:04 DEN BOSCH - De gloednieuwe kerstproductie 'Gijs!' van het Rosmalense Rodenborch-College ging woensdagavond in première. Werkelijkheid en fictie gaan vlot in elkaar over in deze actuele, energieke voorstelling die is bedacht door Frank Verhallen (Cabaretfirma) en met medewerking van Theater aan de Parade. Het verhaal is recht voor zijn raap.