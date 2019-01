‘Al ontbreekt Sven, een overwinning heeft glans’

NK allround en sprintEen nationale titel winnen terwijl de grootste favoriet ontbreekt, aankomend weekeinde bij het NK allround en sprint in Heerenveen is dat het geval. Bij toppers als Sven Kramer, Ireen Wüst en Kjeld Nuis past een vierkamp niet in hun voorbereiding op de WK. ,,Maar ook al weet je dat Sven er niet is, zo’n overwinning heeft nog steeds glans”, zegt voormalig schaatser en tweevoudig nationaal kampioen Wouter olde Heuvel.

Door Lisette van der Geest

Laatst sprak Olde Heuvel (32) met Rintje Ritsma. Laatstgenoemde zei: ,,Als Sven niet had rondgereden, had jij een heel andere carrière gehad.” Dat klopt, weet Olde Heuvel. Twee jaar op rij eindigde hij bij de strijd om de nationale allroundtitel als tweede, achter Kramer. De daaropvolgende twee jaar ontbrak Nederlands bekendste schaatser echter, en in 2010 en 2011 ging Olde Heuvel de boeken in als kampioen. De eerste keer voor regerend olympisch kampioen 10 kilometer Ted-Jan Bloemen en Koen Verweij. Een jaar later vergezelden Verweij en Jan Blokhuijsen hem op het podium.

,,Maar ook voor de Noor Havard Bøkko (de eeuwige tweede op internationale podia achter Kramer, red.) had zijn palmares er heel anders uitgezien zonder Sven. En wat ik ook weet: juist al die jaren met Sven trainen heeft mij een betere schaatser gemaakt.” De wetenschap dat de grote favoriet bij het nationale toernooi ontbrak, daar kon Olde Heuvel destijds niet omheen. ,,Maar aan de andere kant: er ontbreekt er maar één. En ik weet dat ik twee keer met goede races gewonnen heb, ik was heel tevreden over hoe ik daar presteerde. Ik was de beste dat weekeinde en werd gewoon gehuldigd.”

Volledig scherm Schaatscoach Wouter olde Heuvel tijdens de wereldbekerwedstrijden in Thialf Heerenveen. © ANP

Quote Je komt wel de geschiede­nis­boe­ken in als Nederlands kampioen. Daar staat niet bij: bij afwezig­heid van Sven Kramer Wouter olde Heuvel Bovendien, zegt hij met een lachje: ,,Je komt wel de geschiedenisboeken in als Nederlands kampioen. Daar staat niet bij: bij afwezigheid van Sven Kramer.” Vraag Olde Heuvel, inmiddels als trainer actief bij Talentned, niet waar hij de bijbehorende medailles gelaten heeft. ,,Die liggen vast nog ergens, maar ik kan ze niet zomaar pakken.” De bij een groot kampioenschap kenmerkende lauwerkrans eindigde wel bij het compost. ,,Zijn er mensen die ze drogen en bewaren? Nee, deed ik niet. Nadat de krans op was is –ie weggegaan.”



Dat de grootste favorieten voor de zege besloten aankomend weekeinde niet mee te doen, snapt Olde Heuvel enerzijds wel. Een aantal schaatsers vindt de relatief zware grote vierkamp niet ideaal in voorbereiding op de WK afstanden in Inzell begin februari. De noodzaak ontbreekt voor de schaatsers die door hun eerdere optreden dit seizoen al aangewezen zijn voor het WK sprint en WK allround. Het winnen van een nationale titel is nou eenmaal van minder belang dan winst van een mondiale medaille.

De schaatskalender is een aantal jaar geleden omgegooid. In het verleden werd de titelstrijd in december beslist. Om startplekken in te vullen werd eind januari vaak een selectiewedstrijd gereden, titels waren al eerder in het seizoen vergeven.

Olde Heuvel: ,,Ik denk wel dat de KNSB hier iets aan moet doen. Ik geloof dat het aankomend weekeinde uitverkocht is, wat fijn is. Maar we weten ook dat het in het buitenland vaak niet voorkomt. Hoe lang blijft het bij ons nog zo dat de tribunes vol zijn als de toppers ontbreken?”

Maar de verantwoordelijkheid zit ook bij schaatsers zelf. Wüst, schaatsster uit zijn eigen ploeg, heeft ook afgezegd. Olde Heuvel: ,,Zij heeft een zware tijd achter de rug rond het overlijden van Paulien van Deutekom. Daar houden we nu rekening mee. Anders was onze planning waarschijnlijk wel anders en had ze meegedaan.”