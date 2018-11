Alle uitslagen World Cup Obihiro

Koelizjnik­ov, Haga en Lorentzen houden Verbij van podium

10:43 Kai Verbij heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Japan op de tweede 500 meter het podium net gemist. De Nederlandse sprinter belandde met een tijd van 34,94 op de vierde plaats. De overwinning was voor de Rus Pavel Koelizjnikov, die in Obihiro zegevierde met een baanrecord (34,61).