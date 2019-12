Alles of niets voor Jan Smeekens: ‘Dat is mijn hele schaatsleven al zo’

,,Elk nadeel heeft zijn voordeel”, grinnikt de wereldkampioen van 2017 op de 500 meter. ,,Het gaat hartstikke goed met onze dochter. Ze is een heel vrolijk meisje en kan niet wachten om alles te gaan ontdekken.”

Normaal gesproken, had Smeekens weinig meegekregen van de eerste maanden in het leven van zijn eerste kindje. Maar door een matige race bij de Nederlandse wereldbekerkwalificatie begin november in Heerenveen, achtste in 35,23, moest hij in de eerste helft van het seizoen voornamelijk thuisblijven in Sneek.

,,Ja, het was in vele opzichten even wennen”, geeft de 32-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma toe. ,,Ik zie het schaatsen als een ontdekkingsreis. Steeds weer andere landen en andere banen waar je moet presteren. Ik heb het reizen de afgelopen maanden gemist en zeker ook de sushi in Japan. Die internationale competitie vind ik mooi, ik heb het heel mijn leven gedaan. Dan is het even flink balen als je in de wereldbeker niet van start kunt gaan. Maar ik heb daardoor natuurlijk wel extra kunnen genieten van mijn dochtertje.‘’

Smeekens, goed voor zeventien overwinningen in de wereldbeker op de 500 meter, beseft terdege dat hij bij de NK afstanden komend weekeinde in Heerenveen niet nog eens mag falen. In Thialf staan onder meer startbewijzen voor de EK en WK afstanden op het spel. ,,Het is alles of niets, maar dat zorgt niet voor extra druk bij mij. Dat is mijn hele schaatsleven al zo. Al had ik de afgelopen maanden vier wereldbekerraces gewonnen, dan was mijn uitgangspositie nu niet heel veel anders geweest. Iedereen begint in Heerenveen weer op nul.”

Smeekens experimenteerde in de aanloop naar dit seizoen met andere, wat hardere schoenen om op hoge snelheid meer stabiliteit te krijgen in de bochten. ,,Je moet blijven investeren in jezelf om jezelf te verbeteren. Maar de tijd bleek te kort om er een succes van te maken. Sprinten is vooral een mentale kwestie. Alles moet kloppen. Op mijn oude schoenen wilde ik begin november in Thialf te veel en te graag. Mijn eerste slagen waren niet goed, waardoor ik nooit meer in het juiste ritme kwam. Het blijft een subtiele sport. Als je gaat verkrampen, kun je het vergeten. Het gevoel is nu bij mij weer helemaal goed. Het zelfvertrouwen is terug. Ik weet weer hoe het moet op mijn oude schoenen.”