Anice Das stopt met schaatsen: ‘Genoeg is genoeg’

,,Ik heb alles op een rijtje gezet en het is niet realistisch om nog een stap te maken’’, aldus Das. ,,Het is niet meer haalbaar en als ik er niet voor 100% voor kan gaan, is het klaar.’’

Hoogtepunt in Das’ loopbaan was de onverwachte winst op het Olympisch Kwalificatietoernooi van de 500 meter, eind 2017. Daardoor plaatste ze zich voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang 2018. Das: ,,Genoeg is genoeg. Ik heb keihard gewerkt de laatste jaren en met name het laatste seizoen. Heb dit seizoen mijn eigen trainingsschema gemaakt en werd vijfde op het NK sprint. In een weekend ongeveer een seconde van mijn persoonlijk record op de 1000 meter afgehaald. Dit seizoen heb ik in Thialf op de 500 meter mijn pr geëvenaard. Dat is iets om trots op te zijn. Het maakt me wie ik ben. Ondernemend, zelfstandig, vasthoudend.’’