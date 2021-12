Bart Hoolwerf kende de twijfels over hem: ‘Begon toch aan me te vreten’

Door Lisette van der Geest



Al probeerde hij het nog zo hard, de kritiek was gewoon niet te missen. ,,Automatisch lees je de berichtjes toch”, zegt Bart Hoolwerf. ,,En dan begin je jezelf wel een beetje op te vreten. Dan moet je zorgen dat je daar niet teveel in blijft hangen.” Zaterdag in Calgary balde hij zijn vuist, sloeg hij zichzelf meermaals op de borst en bracht een vinger naar zijn lippen. Nu was het tijd voor zijn bericht aan de criticasters. Hij, Bart Hoolwerf, was die dag de beste van de massastart.