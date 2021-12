Bergsma denkt na over ploegenachtervolging na nare ervaring in Sotsji: ‘Heeft mijn gouden medaille heel erg bedorven’

OKT in Thialf Scheper­kamp (21) zorgt voor daverende verrassing op 500 meter: ‘Besef het nog niet helemaal’

Merijn Scheperkamp heeft heel verrassend de 500 meter op het OKT gewonnen. De schaatser uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zette in de tweede serie met 34,45 seconden de snelste tijd neer en is nagenoeg zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen. N'tab kende twee keer pech in zijn ritten en moet plaatsnemen in de wachtkamer.

27 december