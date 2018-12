Bergsma: Dit is mijn eerste baanrecord in Thialf ooit

,,Ik was absoluut niet vertrokken met het baanrecord in mijn achterhoofd’', bekende de 32-jarige stayer, die in de Friese schaatstempel een nieuwe toptijd van 12.43,70 neerzette. ,,Het was echter een toprit. Ik heb er echt van genoten, ook door de geweldige steun van het publiek.’'

Bergsma, die dit seizoen door andere bezigheden nog niet veel had laten zien op de langebaan, was zelf ook verrast met zijn eindtijd. ,,Het is mijn eerste baanrecord ooit in Thialf, dat maakt deze rit extra bijzonder. Ik bouwde de race goed op en kon de rondetijden in de slotfase goed afbouwen. Ik verwachtte nog een aanval van mijn tegenstander Patrick Roest, maar die bleef uit. Ik had mede daardoor bij mijn finish zelfs nog wat energie over. Dat zegt toch wel wat over mijn huidige niveau. Bij de WK afstanden in februari in Inzell ga ik natuurlijk vol voor de titel.’’