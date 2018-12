Bergsma met baanrecord de beste op tien kilometer

Jorrit Bergsma is terug van even weggeweest. De Friese stayer schreef bij de NK afstanden in Heerenveen met ouderwets machtsvertoon de 10.000 meter op zijn naam. De 32-jarige kopman van team easyJet zegevierde met een fraai baanrecord: 12.43,70.

Patrick Roest, tegenstander van Bergsma in de voorlaatste rit, kon lang in het spoor blijven van de olympisch kampioen van 2014. In de slotfase moest de negen jaar jongere rijder van Team Jumbo-Visma zijn standvastige opponent laten gaan. Zijn tijd van 12.50,86 was niettemin voldoende voor zilver. Het brons was voor routinier Douwe de Vries, die in de laatste rit in een persoonlijk record van 12.56,61 finishte.

Titelhouder Bergsma, die in de eerste deel van het seizoen wat meer tijd vrijmaakte voor zijn pasgeboren zoon en het marathonschaatsen, veroverde zijn vijfde Nederlandse titel op de 10.000 meter. Met Roest, vrijdag de winnaar van de 5000 meter met Bergsma als tweede, verschijnt hij bij de WK afstanden in Inzell als kampioenskandidaat aan de start op de langste afstand.

Bergsma nam het baanrecord over van Sven Kramer, die vijf jaar geleden in Thialf tot 12.45,09 kwam. De zesvoudige Nederlands kampioen op de 10.000 meter, meldde zich zaterdagavond af. De 32-jarige Fries wil zijn kwetsbare rug niet te veel belasten in de aanloop naar de EK allround over twee weken in Collalbo. Daarvoor plaatste hij zich in Thialf met de vierde plaats op de 1500 meter en de derde plek op de 5000 meter.