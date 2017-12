Bergsma wint 1000 meter, brons Leenstra, val Kodaira

Lotte van Beek werd dertiende in 1.15,05, Sanneke de Neeling zestiende in 1.15.31. De Japanse favoriete Nao Kodaira kwam in de laatste rit tegen Leenstra hard ten val. Ze had de eerste twee wereldbekers op de 1000 meter in Heerenveen en Stavanger op haar naam geschreven.



Voor Leenstra beketende het haar eerste wereldbekermedaille dit seizoen. Olga Fatkoelina, door velen scheef aangekeken omdat ze door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven is geschorst, werd vijfde.