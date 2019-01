Beune blijft aan kop bij NK allround

‘Nog zo’n dag en ik win met twee vingers in m’n neus’

26 januari Debutante Jutta Leerdam heerst op de NK sprint en gelooft na één dag in Thialf al dat alleen eigen falen haar eerste titel nog in de weg kan staan. Hein Otterspeer, leider bij de mannen, blijft voorzichtig. ,,We moeten nog een dag.‘’