Bijrol Oranje-shorttrackers in klassement

Sjinkie Knegt werd vierde in de B-finale van de 1500 meter en Yara van Kerkhof tweede in de B-finale op dezelfde afstand. Op de 500 meter werden de Nederlanders al vroeg uitgeschakeld.



Bij de mannen voert thuisfavoriet Charles Hamelin het klassement aan. De Canadees won de 1500 meter en was de beste in de B-finale op de 500 meter. Hij heeft 39 punten, vijf meer dan de Rus Semen Elistratov en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon die de 500 meter op zijn naam schreef. Knegt is nog zonder punten.



De Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong ligt bij de shorttracksters op koers voor haar derde wereldtitel in het eindklassement. De wereldkampioene van 2015 en 2016 won zowel de 1500 meter als de 500 meter en heeft met 68 punten een straatlengte voorsprong op haar landgenote Shim Suk-Hee en de Poolse Natalia Maliszewska, die beide 21 punten hebben. Van Kerkhof heeft één punt.