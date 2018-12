Bloemen komt niet meer vooruit, maar is wel happy

Door Pim Bijl



Het gebeurde in een bus, op weg van de ijsbaan naar het hotel, een dag nadat hij olympisch kampioen op de 10.000 meter was geworden. Ineens voelde hij zich gedesillusioneerd. Een beetje down zelfs. Zijn doel, dat heilige doel waar hij jarenlang zo hard voor had gewerkt, was verdwenen. Het was alsof hij zijn houvast kwijt was. Het gevoel bleef niet lang hangen. Al gauw was hij weer blij. Opgelucht ook, en trots. Toch moest hij iets met dat gevoel in die bus. Er was meer in het leven dan schaatsen. Jarenlang dacht hij alleen aan zichzelf om zijn doel te bereiken. Dat was heel zwaar, voor hem maar ook voor Marlinde, zijn vrouw.