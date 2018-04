Bondscoach Kuiper vertrekt bij KNSB

Op 1 mei loopt zijn contract officieel af. Kuiper twijfelde al langer om door te gaan bij de bond. ,,Als je te veel twijfelt, heb je niet de volle 100 procent energie die in deze functie juist nodig is om het verschil te maken. Dat is voor mij de reden om er een punt achter te zetten", aldus Kuiper tegen Schaatsen.nl



Tijdens de Spelen in Pyeongchang gaf Kuiper al aan te twijfelen over zijn toekomst. ,,Ik weet het nu niet. Na de winter ga ik er even rustig over nadenken. Natuurlijk hangt het ook af of de aanbieding komt om het weer te doen'', aldus Kuiper in Zuid-Korea. ,,Het heeft me wel heel veel energie gekost. Ik moet me wel afvragen of ik me er opnieuw in vast wil bijten.''