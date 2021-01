Bowe wint 1000 meter voor Ter Mors, Leerdam verrassend naast podium

'Onvermijdelijk' Schaats­bond zet streep door marathon­sei­zoen

14 januari De marathonschaatsers komen deze winter niet in actie. De KNSB trekt een streep door het huidige seizoen, waarin nog geen enkele wedstrijd is verreden. ,,Dit doet pijn, maar is in onze ogen nu onvermijdelijk’', aldus de bond over het besluit.