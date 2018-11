Bowe wint 1500 meter, Wüst vierde

Rugpijn houdt Kramer uit ploegach­ter­vol­ging

16 november De rugklachten blijven Sven Kramer achtervolgen. De veelvoudig wereld- en olympisch schaatskampioen slaat uit voorzorg vrijdag de ploegachtervolging over bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro. Hij komt wel uit op de 1500 en de 5000 meter. ,,Het is spijtig, vooral omdat het in de voorbereiding zo goed ging.’'