Nederlandse schaatsers volledig zoek gereden door buitenlandse rivalen: reden voor paniek?

Door Pim Bijl



Kjeld Nuis schaamde zich naar eigen zeggen diep. Jutta Leerdam haalde haar schouders op. Femke Kok baalde dat ze zo onderaan was geëindigd. Volgens Patrick Roest was er werk aan de winkel. Dai Dai Ntab zuchtte eens flink en wisselde van schoenen. Ireen Wüst zei iets over haar lies en dat het pas begin november was. En na een negende plaats op de 5000 meter in de B-groep (!) zei Sven Kramer: dit was niet goed genoeg.