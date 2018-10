Buitenkansje Lee Seung-hoon laat je niet lopen

Door Ralph Blijlevens



Teun Breedijk, teammanager van marathonploeg AB Vakwerk, is sinds augustus in het diepste geheim druk in de weer om alle papieren en formaliteiten in orde te krijgen voor de komst van Lee Seung-hoon. Een hoop werk, maar Breedijk heeft het er graag voor over. ,,Dit is een buitenkansje, dat wil je niet laten lopen.’'