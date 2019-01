Carlijn Achtereekte met eerste allroundtitel naar WK

Douwe de Vries wint 1500 meter in fraai persoon­lijk record

13:45 Douwe de Vries heeft bij de NK allround in Heerenveen de 1500 meter op zijn naam geschreven. De 36-jarige routinier van Team Jumbo-Visma zegevierde in een tijd van 1.45,08. Daarmee reed hij opnieuw een persoonlijk record. Op zaterdag won De Vries ook al de 5000 meter in een persoonlijke toptijd (6.12,47).