Column Erben Wennemars | Een nieuw schaatsseizoen, een nieuwe hiërarchie?

Toch nog een prijs voor Kai Verbij ondanks hopeloze wissel op Spelen in Peking: ‘Ik dacht wel oh, oké’

Zijn olympische optreden in Peking was een deceptie voor Kai Verbij, maar blijkt nu een prijs waard. De schaatser wint een award voor sportiviteit. ,,Het is een lastige prijs om te winnen.”

21 juni