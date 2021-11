Column Thijs Zonneveld | Ik weet nog dat ik dacht: wat een rare snoeshaan

Pien Hersman (17) en Joep Wennemars (19) gaan vaders Martin en Erben achterna: ‘Uiteinde­lijk is hij niet mijn coach’

Bij het NK-debuut van Joep Wennemars en Pien Hersman vroeg schaatsminnend Nederland zich af waar in hemelsnaam de tijd is gebleven. De twee tieners vertellen over hoe het is om in hun vaders voetsporen te treden. Martin en Erben waren voor even geen commentator en analyticus, maar gewoon trotse pa.

1 november