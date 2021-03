Conclusie TU Delft na ophef in schaatswereld: er is meewind in Thialf

Het ventilatiesysteem in Thialf creëert een luchtstroom in de richting van de schaatsers. Dat is de conclusie van het onderzoek van de TU Delft. De schaatstempel had de TU Delft ingeschakeld na aanhoudende speculaties en zorgen over oneerlijke competitie de voorbije winter.

Door Pim Bijl



Het advies van de TU Delft aan Thialf is om meer onderzoek te doen naar het ventilatiesysteem. De gemeten meewind kan oplopen tot 0,5 kilometer per uur. ,,Dat is een heel kleine waarde. Je kan het vergelijken met windkracht 0 als de gemeten wind buiten zou staan”, zegt Alexander Spoelstra, aerodynamica onderzoeker van de TU Delft. ,,Echter kunnen, zeker in topsport, kleine waardes veel impact hebben.”

De gemeten meewind valt binnen de norm die NOC*NSF heeft gesteld voor een multidisciplinaire sportaccommodatie. Toch leveren de resultaten vervolgvragen op, stelt de TU Delft. Meer onderzoek is daarom raadzaam. Spoelstra noemt het opmerkelijk dat in elke meting een meewind is gemeten. ,,Wij adviseren Thialf verder onderzoek te doen naar het ventilatiestysteem en of het aanpassen van de vloerventilatie een verschil geeft in de luchtstroomrichting.”

Volgens het onderzoek zorgt het ventilatiesysteem in Thialf voor een luchtstroom in de richting van de schaatsers, maar het geeft geen uitsluitsel of de deze winter 600 in de rijrichting gedraaide luchtroosters daarvoor hebben gezorgd. Die beslissing om de roosters buiten de boarding een kwartslag te draaien, was voer voor speculaties. Vorige maand sloegen schaatsers en coaches als Sven Kramer, Jillert Anema en Erben Wennemars in deze krant alarm over oneerlijke competitie. Volgens hen werd sinds een paar maanden kunstmatige meewind gecreëerd in de ijstempel. Snelle tijden, zoals het unieke wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel op de 10 kilometer, lagen daardoor onder een vergrootglas.

Volledig scherm Een windmeter ligt op de gedraaide roosters tijdens het WK schaatsen in Thialf Heerenveen © Vincent Riemersma

Thialf ontkende aanvankelijk

Volgens Thialf zorgde het draaien van de roosters niet voor meewind voor de schaatsers, maar na de aanhoudende zorgen schakelde de directie wel de TU Delft in. De suggestie dat de vermeende meewind fluctueerde tijdens ritten wordt in elk geval niet bevestigd door de metingen die werden verricht met lasers, heliumbellen en hogesnelheidscamera’s. In alle metingen werd eenzelfde meewind gemeten. ,,Dit suggereert dat de gemiddelde ondervonden meewind voor alle schaatsers hetzelfde is. Er kan dus geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie ten gevolge van eventuele temperatuur en configuratiewijzigingen aan het ventiatiesysteem tijdens een schaatswedstrijd”, zegt Spoelstra.

De vragen zijn de wereld nog niet uit. Spoelstra noemt het ‘een beperking van de gebruikte meetmethode’ dat de luchtstroming maar op één specifieke plek op de ijsbaan is gemeten. ,,Belangrijk om nog te weten of de gemeten luchtstroming constant is langs de hele baan.” Ook adviseert hij onderzoek te doen naar andere factoren, zoals de gecreëerde luchtstroom door andere schaatsers op de baan en door het publiek, waarvan de invloed volgens de onderzoekers wel eens net zo groot zou kunnen zijn. ,,Nuttig zou zijn het vervolgonderzoek breder te trekken en niet te beperken tot Thialf alleen. In iedere overdekte wedstrijdhal is er een ventilatiesysteem, en wordt er een luchtstroom gecreëerd. Thialf is de eerste locatie waar deze luchtstroom is gemeten. Wanneer andere ijsbanen waar internationale wedstrijden worden gereden ook worden meegenomen, zet dat de uitkomsten in perspectief en zou dat een eerste stap kunnen zijn naar normering in de schaatssport.”