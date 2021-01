Coronacrisis maakt voortijdig einde aan loopbaan markante Jouke Hoogeveen

Hoogeveen gold als een echte natuurijsspecialist, die onder barre weersomstandigheden het beste uit de voeten kwam. Het leverde hem diverse podiumplaatsen op, maar het wachten was op die ene grote klapper. Het liefst had hij zijn nationale titel dit jaar willen verdedigen op de Weissensee, maar dat is er niet van gekomen. De marathonschaatsers hebben deze winter geen enkele wedstrijd gereden. Lang was er nog enige hoop later in het seizoen nog in actie te kunnen komen, maar de KNSB maakte onlangs duidelijk dat dat er er niet van gaat komen.