Dai Dai N'tab zet voorlopig snelste tijd neer op 500 meter ondanks val van Otterspeer

Wiskundedo­cent werd ontvoerd in Kaboel en vluchtte op truck: ‘Nooit gedacht weer les te kunnen geven’

Hij overleefde in 2017 een ontvoering in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Nu is Önder Akkuşci (32) wiskundedocent op het Johan de Witt gymnasium in Dordrecht. ,,Ik had niet gedacht dat ik ooit nog voor de klas zou staan.’’

7:00